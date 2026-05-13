Profesores de Ibiza se ven en la calle porque alquilar a turistas sale más rentable  

El adelanto de la temporada turística en Ibiza está provocando que muchos profesores desplazados de fuera se queden en la calle antes de lo previsto, porque sus caseros sacan más rentabilidad alquilando turísticamente y rescinden los contratos. El secretario general de Comisiones Obreras Enseñanza en Baleares, Mario Devis, dice que ya tienen constancia de docentes que se han quedado sin vivienda, o la perderán en las próximas semanas y recurren a todo tipo de soluciones para tener un alojamiento hasta el final del curso escolar.
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Así no necesitas escuelas, ni hospitales (el privado, para atender a los turistas que hayan pagado un seguro y ya), ni muchas otras cosas que no sirven al turista, solo a los que sirven al turista.
Luego a medio plazo, se construye vivienda pública en la que la administración no paga un céntimo de más de su valor y además, tiene la característica de que jamás va a pasar a manos privadas, eternamente de alquiler. En Viena lo tuvoeron claro y no hay problema de viviendas precisamente por eso: jamás pasan a ser privadas.
Alquilando pisos de tres dormitorios a 500 euros (de dos dormitorios a 400 y de uno para personas solas a 300) a ver quién es el tonto que pretende cobrar 1.000 euros por un cuchitril.
La solución está ahí, pero si pretendemos arreglarla en unas elecciones es que luego suena el despertador y nos levantamos de la cama.
Así que todo bien, supongo.