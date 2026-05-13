Profesores de Ibiza se ven en la calle porque alquilar a turistas sale más rentable  

El adelanto de la temporada turística en Ibiza está provocando que muchos profesores desplazados de fuera se queden en la calle antes de lo previsto, porque sus caseros sacan más rentabilidad alquilando turísticamente y rescinden los contratos. El secretario general de Comisiones Obreras Enseñanza en Baleares, Mario Devis, dice que ya tienen constancia de docentes que se han quedado sin vivienda, o la perderán en las próximas semanas y recurren a todo tipo de soluciones para tener un alojamiento hasta el final del curso escolar.