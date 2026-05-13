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Profesores de Ibiza se ven en la calle porque alquilar a turistas sale más rentable

Profesores de Ibiza se ven en la calle porque alquilar a turistas sale más rentable  

El adelanto de la temporada turística en Ibiza está provocando que muchos profesores desplazados de fuera se queden en la calle antes de lo previsto, porque sus caseros sacan más rentabilidad alquilando turísticamente y rescinden los contratos. El secretario general de Comisiones Obreras Enseñanza en Baleares, Mario Devis, dice que ya tienen constancia de docentes que se han quedado sin vivienda, o la perderán en las próximas semanas y recurren a todo tipo de soluciones para tener un alojamiento hasta el final del curso escolar.

| etiquetas: profesores , ibiza , alquiler , turistas , capitalismo
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13 comentarios
15 1 0 K 68 actualidad
angelitoMagno #1 angelitoMagno
La evolución de esto será que no hagan falta profesores en Ibiza porque no habrá población local.
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#2 Hynkel
#1 Tampoco habrá policías ni sanitarios. Ventaja: se podrá ofrecer una experiencia "extrema" al turista. Adrenalina a tope, y si te pasa algo te apañas que no hay hospital.
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#11 calaverax
#1 #2 acabaremos con grandes parques temáticos, sean las islas o las playas: ahí estarán todos los hoteles y servicios para los señoritos turistas. El servicio y su familia vivirá y dormirá en otro lado, fuera de la vista de los señoritos. Y todas las mañanas a coger el ferry, autobús y/o tren para ir a servir al turismo y dar las gracias por tener trabajo.
Así no necesitas escuelas, ni hospitales (el privado, para atender a los turistas que hayan pagado un seguro y ya), ni muchas otras cosas que no sirven al turista, solo a los que sirven al turista.
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angelitoMagno #12 angelitoMagno
#11 Si, el modelo de Venecia, vaya.
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#7 usuarioeliminado
Hijos de la grandísima puta. Caseros y políticos que permiten esto.
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alpoza #3 alpoza
lo siguiente es dormir en las aulas y lo venderån como pseudoteletrabajo
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Guanarteme #9 Guanarteme
Prohibir el puto Airbnb de los eggs como medida a corto plazo.

Luego a medio plazo, se construye vivienda pública en la que la administración no paga un céntimo de más de su valor y además, tiene la característica de que jamás va a pasar a manos privadas, eternamente de alquiler. En Viena lo tuvoeron claro y no hay problema de viviendas precisamente por eso: jamás pasan a ser privadas.

Alquilando pisos de tres dormitorios a 500 euros (de dos dormitorios a 400 y de uno para personas solas a 300) a ver quién es el tonto que pretende cobrar 1.000 euros por un cuchitril.

La solución está ahí, pero si pretendemos arreglarla en unas elecciones es que luego suena el despertador y nos levantamos de la cama.
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#5 CosaCosa
Liberalismo. Deberian de remunciar a dar las clases. Tal vez cuando no haya profesores, les aumenten el sueldo, o tañ vez les pongan casa
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
La gente ha votado más liberalismo economico y defensar del propietario y menos servicios públicos.
Así que todo bien, supongo.
 media
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SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
Si los gobiernos dejan a la población desamparada ante la crecida desmesurada del turismo y de la avaricia inmobiliaria no dejan otra alternativa a las personas que timar, atracar a los turistas y okupar las nuevas promociones inmobiliarias dedicadas a lucrarse de este sector. Es ley de vida.
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Es el mercado hamijo. Cuando no tengas educación, sanidad, policía...pues ya se quejarán.
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Brill #8 Brill
¿Y qué dirían los conservadores y los "libertarios"? Que el mercado ha hablado.
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#6 angar300
Pues nada, que mañana vayan los turistas a dar clases a los dueños de los pisos. Va ser muy divertido...
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menéame