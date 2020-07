Los profesores están muy preocupados ante la vuelta al cole: " la situación es desalentadora e incierta"

Desde hace unos días, las redes sociales vienen dando muestra de esta creciente preocupación y cada vez son más los profesores que exigen una vuelta al cole segura para los niños, alertando de los peligros de un contagio masivo si no se llevan a cabo las medidas que llevan tiempo proponiendo. "1. Se nos exige que elaboremos un protocolo Covid: por si alguien aún no lo sabe, no somos ni médicos, ni epidemiólogos, ni técnicos o entendidos en la materia más que cualquier ciudadano de a pie. Recurso que les sale a precio de ganga (gratis, para ser…