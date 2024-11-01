El profesorado mantiene la huelga indefinida y volverán a negociar con la Conselleria de Educación el próximo lunes

Los sindicatos consideran la propuesta negociadora de la conselleria insuficiente e inconcreta y Ortí reclama a los docentes que se alejen de "posturas políticas" y ha criticado "los insultos e intentos de desprestigio" contra ella misma y su equipo
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Por ejemplo, en Galicia, a parte de pedir lo que se pide en otros sitios de España para Educación Infantil, se pide que que dejen de depender del "Consorcio de Benestar" (Consorcio de Bienestar) que es dependiente de Servizos Sociais (Servicios Sociales) -No de la Consellería de Educación- que es lo que en la Xunta llaman una "fórmula jurídica", de tal forma que tienen estatutos propios, funcionan como les da la gana y por su funcionamiento parece una casa de meretrices.