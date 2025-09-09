Una profesora sugiere a alumnos de 13 y 14 años tener sexo homosexual para 'testar' su heterosexualidad

Les realizó preguntas sobre su orientación sexual en una encuesta que iba a ser anónima, pero que los estudiantes finalmente tuvieron que firmar con su nombre, lo que pudo suponer una intromisión en su derecho a la intimidad persona.
| etiquetas: profesora , cuestionario , identidad , sexual
Al parecer la encuesta se hizo antes de febrero de 2025, cuando la profe pilló la baja; pero la denuncia la hizo una madre en Junio de 2025; y además no se dice quién es la profesora o el centro para "proteger a los menores".
Espero que esa profesora no solo sea despedida, sino que si además es funcionaria, se le retire la plaza. Sus motivos son obvios (preguntas que se haría a una persona homosexual, cambiando homosexualidad por heterosexualidad, para… » ver todo el comentario
Faltan muchos datos en la noticia, como comentas, por ejemplo, podría ser la tutora o una orientadora. Y en cuanto a lo de firmar, lo mismo.
En los 80 era mejor.
Niños de 13-14 años y obligando a identificar los formularios. Aunque fuese irónico no se debería hacer en esas edades. Hay otros métodos para explicar que el acoso a los homosexuales está mal.