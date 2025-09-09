edición general
10 meneos
102 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Una profesora sugiere a alumnos de 13 y 14 años tener sexo homosexual para 'testar' su heterosexualidad

Les realizó preguntas sobre su orientación sexual en una encuesta que iba a ser anónima, pero que los estudiantes finalmente tuvieron que firmar con su nombre, lo que pudo suponer una intromisión en su derecho a la intimidad persona.

| etiquetas: profesora , cuestionario , identidad , sexual
9 1 11 K 1 actualidad
18 comentarios
9 1 11 K 1 actualidad
Comentarios destacados:    
Jaime131 #2 Jaime131
Encuesta firmada, cojonudo, y sobre un tema tan personal. A esta profesora tendrían que echarla.
6 K 82
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
ofu como estan las cabezas
2 K 33
Andreham #12 Andreham
Muy turbio y raro todo.

Al parecer la encuesta se hizo antes de febrero de 2025, cuando la profe pilló la baja; pero la denuncia la hizo una madre en Junio de 2025; y además no se dice quién es la profesora o el centro para "proteger a los menores".

Espero que esa profesora no solo sea despedida, sino que si además es funcionaria, se le retire la plaza. Sus motivos son obvios (preguntas que se haría a una persona homosexual, cambiando homosexualidad por heterosexualidad, para…   » ver todo el comentario
2 K 30
#17 jorgeesc
#12 bueno, en cuanto a lo de despedida e inhabilitada, también depende.
Faltan muchos datos en la noticia, como comentas, por ejemplo, podría ser la tutora o una orientadora. Y en cuanto a lo de firmar, lo mismo.
0 K 10
Torrezzno #8 Torrezzno
El típico brosex desde tiempos de Aristoteles
0 K 13
#10 Leon_Bocanegra *
#8 si, pero eran otros tiempos, hemos llegado a un punto en que no puede uno chuparle la polla a un colega sin que les llamen homosexuales. Antes había más libertad
En los 80 era mejor.
1 K 20
Torrezzno #11 Torrezzno
#10 ya ni el juego de la galleta te dejan
1 K 26
duende #9 duende
Pues si les obligó a firmarla deberían de expulsarla.
0 K 11
NATOstrófico #18 NATOstrófico
#0 El Confidencial da asco. Da igual cual sea la noticia.
0 K 11
#13 EISev
"jijiji era de bromis para que vean lo que molesta si eres homosexual y te hacen la misma sugerencia"

Niños de 13-14 años y obligando a identificar los formularios. Aunque fuese irónico no se debería hacer en esas edades. Hay otros métodos para explicar que el acoso a los homosexuales está mal.
0 K 11
Vaelicus #7 Vaelicus
Y ahora está de baja la sinvergüenza...
0 K 9
#14 Tecar *
Y este, mi queridos niños, es uno de los problemas de la educación en España: que cualquiera puede ponerse al frente de una clase.
0 K 7
Baalverith #15 Baalverith
Madre mía. yo he puesto esta encuesta cientos de veces y sigo haciéndolo, con adultos pero me da igual. Es una dinámica de grupo para cuestionarnos como nos relacionamos con personas con otras tendencias. No es una terapia para convertir a los niños en homosexuales, los de las terapias son seguramente los que han puesto el grito en el cielo.
0 K 7
#16 SpeakerBR
Habrá que enseñarle a los niños de 10 años la ley de protección de datos (y a sus profesores.)
0 K 6
#1 sesky
Esperando los negativos como agua de Mayo (sin leer la noticia, claro).
5 K 0
DocendoDiscimus #3 DocendoDiscimus
#1 ¿Exactamente por qué deberían votarla negativamente?
0 K 9
Kantinero #4 Kantinero
#3 Por mi parte ,unica y exclusivamente por su comentario en #1
2 K 30
#5 Leon_Bocanegra
#1 lógico sería que la tumben cuando el titular miente descaradamente.
2 K 36

menéame