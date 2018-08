El "profesor pobre": el problema de los asociados no es la precariedad, es, sobre todo, la irregularidad

«Valentín, ¿a ti te ha cambiado mucho la vida?». «Fíjate si me ha cambiado la vida que cuando yo empecé en el concurso era profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes y ahora ya no lo soy, he dejado el trabajo para dedicarme por completo al programa». Sí, a un concurso de televisión. Y no, no es ni sátira social, ni ciencia ficción: es una conversación real entre Juanra Bonet y uno de los concursantes. La historia lo tenía todo: un profesor universitario que gana 255 euros al mes y se ve obligado a abandonar su vocación para sobrevivir.