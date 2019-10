La profecía autocumplida o cómo el miedo deja a la Eurozona al borde de la recesión

La profecía que vaticinaba que la guerra comercial y un Brexit sin acuerdo podrían dañar seriamente la economía de la zona euro se está autocumpliendo antes de que el Brexit sin acuerdo se haya producido y cuando la guerra comercial aún no ha tenido un impacto tangible en las ventas de bienes europeos a China y EEUU, los dos grandes implicados. El crecimiento del PIB ha perdido casi toda su fuerza y no se atisba una reversión de la tendencia a corto plazo. No obstante, toda esta neblina de incertidumbre y miedo podría aclararse algo.