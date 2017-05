Profanan la tumba de la actriz Romy Schneider, famosa por 'Sissi Emperatriz'

La tumba de la actriz Romy Schneider, enterrada en el cementerio de Boissy sans Avoir, en la periferia de París, ha sido profanada con el levantamiento y el desplazamiento de la lápida, aunque no hay indicios de que haya sufrido saqueo. Fuentes de la investigación citadas este lunes por los medios locales señalaron que la profanación se produjo probablemente el pasado fin de semana. Se descubrió que la lápida ya no estaba sellada y que había sido movida de su ubicación original, aunque tras un primer examen no había señales de que faltara nada.