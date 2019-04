¿Los productos sin lactosa mejoran mi salud?

Los productos alimenticios sin lactosa están de moda. Cada vez son más los anuncios que publicitan este tipo de alimentos, transmitiendo la idea de que son más sanos y pueden sentarnos mucho mejor que los alimentos tradicionales pero, ¿es eso cierto? ¿Es necesario que me apunte a lo que parece una nueva cultura dietética? La respuesta es no, no si no tengo ninguna patología digestiva diagnosticada y conocida...