Una línea de diálogo racista llevó a miles de críticas negativas online en China y a llamamientos a la prohibición de la película. Ahora los productores de la película se han disculpado. En la película un soldado grita a otro: "What are my knees? Chi-knees" El tuitero Daniel Ahmad señaló que la línea estaba asociada a una rima ofensiva. El diálogo en inglés y los subtítulos, no obstante, no concuerdan. Los cines chinos empezaron a retirar la película un día después de que llegara a los cines.