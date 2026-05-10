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La producción petrolera saudí cae a su nivel más bajo desde 1990 debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz [eng]

Arabia Saudita informó a la OPEP que su producción de crudo disminuyó drásticamente en abril, alcanzando 6,316 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde 1990 por la Guerra del Golfo, debido a las interrupciones relacionadas con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. La producción de crudo saudí ha caído aproximadamente un 42% desde febrero, y sigue disminuyendo en mayo debido a que el bypass de Yanbu se enfrenta a cuellos de botella físicos, logísticos y de seguridad insalvables.

| etiquetas: geoestrategia , guerra , transporte , petróleo , economía
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8 comentarios
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#1 DenisseJoel
Bueno, pero gracias a la magia nada de esto puede afectar a los europedos del oeste.
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mosfet #3 mosfet
No entiendo por qué aún no nos hemos dado la gran hostia, sería como dice #1 que es gracias a la magia? va a durar esta magia indefinidamente? no entiendo nada.
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#5 DenisseJoel
#3 En el mundo del ilusionismo, la ilusión dura mientras el ilusionista así lo desea.
Pero esto es magia, así que puede seguir otras reglas.
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alehopio #8 alehopio
#3 Estamos agotando las reservas como si no hubiese un mañana, como si en junio ya fuera a estar abierto es Estrecho de Ormuz.

www.meneame.net/story/crisis-estrecho-ormuz-2026-mayor-choque-suminist
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sotillo #6 sotillo
#1 Nosotros somos del Sur y tenemos a Sánchez que nos protege mientras se mantenga firme
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alehopio #2 alehopio
Una cosa es la capacidad del tubo (Petroline) y otra la capacidad de los puertos para despachar el crudo. El consejero delegado de Saudi Aramco, Amin Nasser, admitió esta semana (11 de mayo de 2026) que las terminales de Yanbu Norte y Yanbu Sur están al límite de su capacidad operativa, estancadas en un techo de unos 5 mbpd.

El país está intentando ampliar urgentemente los pantalanes (jetties) y la infraestructura portuaria para superar ese umbral, pero las obras no ofrecen soluciones inmediatas para el flujo de mayo.

saudigazette.com.sa/article/661275/saudi-arabia/aramco-chief-nasser-sa
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alehopio #4 alehopio *
Además, la ruta de Yanbu en el Mar Rojo ya no es 100% segura. Tras los ataques asimétricos sufridos por la refinería de Samref en Yanbu y las reparaciones de emergencia ejecutadas en el oleoducto por impactos de drones, el flujo sufre interrupciones intermitentes de mantenimiento preventivo y caídas súbitas en la presión de bombeo

El bypass ha sufrido dos oleadas principales de ataques con misiles y drones reivindicados por Irán (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica):

1. Ataque a la…   » ver todo el comentario
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Gry #7 Gry
Los jeques están secándose las lágrimas con billetes de 100$: www.rfi.fr/es/más-noticias/20260510-el-gigante-petrolero-saudita-aram
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menéame