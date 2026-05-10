La producción petrolera saudí cae a su nivel más bajo desde 1990 debido a las interrupciones en el estrecho de Ormuz [eng]

Arabia Saudita informó a la OPEP que su producción de crudo disminuyó drásticamente en abril, alcanzando 6,316 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde 1990 por la Guerra del Golfo, debido a las interrupciones relacionadas con la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. La producción de crudo saudí ha caído aproximadamente un 42% desde febrero, y sigue disminuyendo en mayo debido a que el bypass de Yanbu se enfrenta a cuellos de botella físicos, logísticos y de seguridad insalvables.
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Pero esto es magia, así que puede seguir otras reglas.
www.meneame.net/story/crisis-estrecho-ormuz-2026-mayor-choque-suminist
El país está intentando ampliar urgentemente los pantalanes (jetties) y la infraestructura portuaria para superar ese umbral, pero las obras no ofrecen soluciones inmediatas para el flujo de mayo.
saudigazette.com.sa/article/661275/saudi-arabia/aramco-chief-nasser-sa
El bypass ha sufrido dos oleadas principales de ataques con misiles y drones reivindicados por Irán (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica):
1. Ataque a la… » ver todo el comentario