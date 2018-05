El proceso romano arcaico.Si te confundes en una palabra... pierdes el litigio

Imaginemos un mundo donde, si tuviéramos un problema, si sufriésemos una injusticia o nos arrebatasen algo, no tuviéramos a quién acudir. Imaginemos por un momento que no hubiera jueces a los que pedir tutela, que no existiera una instancia superior e imparcial que estudiase nuestro caso con objetividad... En un mundo tal, dependeríamos de nuestra propia fuerza para defender nuestros derechos, o en su caso, de la potencia de la familia o del clan que nos acogiera en su seno.