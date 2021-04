Proceso de restauración de un documento en papel  

La restauración no es un juego de niños, ni el vídeo pretende animar a la gente a hacerlo en sus casas. Es sólo un divertimento para colegas y amigos, y en él no he querido ocultar cuán motivados somos de nuestra profesión, que nos da tantas alegrías como quebraderos de cabeza. Pero la divulgación no sólo es necesaria en un entorno científico, también lo es en términos llanos, y esta mini-restauradora muestra el procedimiento general de la restauración de un documento para aquellos que no estén familiarizados con ella.