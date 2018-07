“El procesismo responderá a Sánchez con displicencia, si no con rechazo. El martirio es lo que más les gusta”

Albert Soler (Girona, 1963) es un héroe cívico. Ha trabajado para el Punt Diari, donde coincidió con Puigdemont –“era jefe de no sé qué, yo es que me hago lío con los jefes. Era el más convergente de la redacción, gris hasta el punto que no recuerdo nada de él. Bueno sí, una cosa: su novia, periodista de otro medio, siempre estaba rondando por la redacción para mangarnos las noticias”.