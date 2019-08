Problemas con el alcance de tu WIFI? La red de luz de tu casa puede ser la solucion - PLC

Alternativas para ampliar el alcance de la conexión a Internet en casa hay varias: puedes configurar un router como repetidor, instalar una red WiFi Mesh, tirar un cable Ethernet por el techo o, mucho más sencillo, usar un PLC. ¿Y para qué sirve un PLC? Grosso modo, para ampliar el alcance de la red usando la instalación eléctrica de nuestra casa. No es una tecnología nueva, pero sí es realmente útil para aquellos hogares en las que la conexión WiFi no llega a todas las estancias y en los que no es viable llevar un cable Ethernet de un extremo