A los 40 años luego de haber pintado y dibujado toda mi vida me he dado cuenta que para poder sobresalir en el mundo del arte aun...la verdad es que no se requiere tanto conocimiento es mas bien la creatividad, ser unico como lo hizo Van Gogh, Picasso. Eso llama mas la atencion que saber pintar un cuadro que parezca una foto. Es todo ser unico y llamar la atencion.