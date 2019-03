El problema de las 'fake news' no es la IA sino las mentiras superficiales

Por muy creíbles que resulten los 'deepfakes' las herramientas para crearlos aún no son masivas y podrían combatirse con otras tecnologías. La plaga desinformativa que realmente debe preocuparnos son los contenidos que se reetiquetan para atribuirse a conflictos concretos y aumentar la violencia Con 'shallowfakes' me refiero a las decenas de miles de vídeos que circulan por todo el mundo con intenciones maliciosas, que no han sido creados no con una inteligencia artificial sofisticada, sino que simplemente se suelen volver a etiquetar y subir