El problema de España; Sin libertad, no hay izquierda o derecha

Si los partidos son estatales, si son financiados por el Estado, si no son instrumentos civiles financiados por sus propios afiliados, si son instrumentos del poder establecido en un régimen totalitario, no puede haber izquierda o derecha y todo será falso. Un partido político, cualquier partido político, como persona jurídica que es, no puede jamás representar a nadie, no posee esa facultad que únicamente tienen los individuos con voluntad autónoma de obrar. Únicamente los individuos, las personas físicas, pueden ejercer la representación.