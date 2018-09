Probidad u oprobio

Robar ideas es más ignominioso que hurtar dos cremas en un supermercado. Un título no es sino el certificado oficial del esfuerzo hecho y del nivel de conocimiento alcanzado y su valor reside en su credibilidad. Es duro comprobar que jóvenes políticos, procedentes de las nuevas generaciones, no han logrado aprehender ni aprender en su paso por la Universidad qué sea la probidad intelectual. “Hice lo que me dijeron”. No se me ocurre peor expresión en boca de un político o de un gestor de la cosa pública..¿Sin comprobar nada, sin asegurarse de..