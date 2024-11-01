·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9683
clics
Google presenta una funcionalidad contralgorítmica que va a dejar a muchos mediosmierders en ruina
8753
clics
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
10284
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
4728
clics
No es el futuro, es el presente: ya puedes ver en directo cómo un robot humanoide hace el turno de trabajo de una persona
3100
clics
Banda indie [pantomima full]
más votadas
729
Esta es la mierda más enfermiza que he visto [ENG]
691
La Fiscalía se opone a que el Tribunal de Cuentas investigue los contratos del Gobierno de Ayuso con Quirón y Ribera Salud
885
Renfe acredita que Vito Quiles se 'coló' en sus trenes al menos 17 veces en año y medio
417
Hasta 400 nazis incendian un albergue para solicitantes de asilo en Países Bajos con 15 refugiados dentro
404
Islandia presume de semana laboral de cuatro días desde 2019. Seis años después han cumplido todas las promesas de la Generación Z
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
12
clics
Los privilegios a la familia del ex ministro franquista: disfrutarán su finca 'vip' de Xàbia 75 años más
La finca de lujo que todavía disfruta la familia del exministro franquista Mariano Navarro Rubio, ubicada en la Punta del Arenal de Xàbia, se mantendrá durante 75 años más.
|
etiquetas
:
xàbia
,
franquismo
,
ministro
,
finca
,
privilegios
5
1
0
K
64
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
64
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
wata
Relacionada:
menea.me/1vf6w
1
K
26
#2
Yoryo
Un dia de estos la venden a la iglesia y a ver quien le tose
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente