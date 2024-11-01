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Los privilegios a la familia del ex ministro franquista: disfrutarán su finca 'vip' de Xàbia 75 años más

Los privilegios a la familia del ex ministro franquista: disfrutarán su finca 'vip' de Xàbia 75 años más

La finca de lujo que todavía disfruta la familia del exministro franquista Mariano Navarro Rubio, ubicada en la Punta del Arenal de Xàbia, se mantendrá durante 75 años más.

| etiquetas: xàbia , franquismo , ministro , finca , privilegios
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2 comentarios
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wata #1 wata
Relacionada: menea.me/1vf6w
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Yoryo #2 Yoryo
Un dia de estos la venden a la iglesia y a ver quien le tose :troll:
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menéame