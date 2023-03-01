edición general
1 meneos
6 clics

UNA PRISION MENOS - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

Eran muchos cuando se internaron en el desierto árido y hostil, empujados por la promesa de su Dios, quien les había prometido premiarlos con unas tierras donde manaba leche y miel todo el tiempo.

Llevaban más de treinta años de caminata, y la fertilidad de sus mujeres había super multiplicado el número de miembros de esta nación errante; ahora eran lo más parecido a un enjambre de parias, mas, ello no era problema, su Dios los protegía del sol inclemente con una nube que viajaba a la par sobre ellos. La comida tampoco era problema, esta caía

| etiquetas: surrealismo , literatura , ilustración
1 0 5 K -32 Literatura
2 comentarios
1 0 5 K -32 Literatura
Pacman #2 Pacman
Yo pienso, estimado Oswaldo, que una tierra donde brota leche y miel debe ser poco recomendable para la salud. Debe haber una de moscas y bichos que cualquiera se acerca.
0 K 10
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Oswaldo, córtate un poco con tanto SPAM.
0 K 9

menéame