En virtud del principio de legalidad todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la Ley, elaborada por la representación popular constituida en Parlamento. La vinculación positiva implica que lo que no está permitido está prohibido (quae non sunt permissae, prohibitia intelliguntur) y la vinculación negativa implica que lo que no está prohibido está permitido (permissum videtur in omne quod non prohibitum; quae non sunt prohibitia permissae intelliguntur). La primera era la fórmula entendida por los textos franceses de la primera época