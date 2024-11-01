edición general
El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales: "Las continuas acusaciones contra mí distraen el trabajo del rey"

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció que renuncia a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, tras consultarlo con el monarca y con su familia cercana.

