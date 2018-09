El Principado respalda la abolición de la prostitución

El Principado se declara en total sintonía con el Gobierno, guiado por el enfoque de perseguir a proxenetas y clientes. En Europa, Suecia, el país pionero, y Francia se han decantado por la persecución de los proxenetas y los clientes mientras que Alemania ha optado por la legalización y la liberalización. En el Gobierno asturiano no se ven ni siquiera las condiciones para iniciar un debate. «No puede haber un sindicato porque la prostitución no es ningún trabajo. Es la esclavitud del siglo XXI. Sin ella no habría trata ni tráfico de mujeres».