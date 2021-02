El Principado recuerda que no hay derecho a la elección de una vacuna u otra

El vicepresidente del Gobierno del Principado Juan Cofiño ha recordado este viernes que "la administración de las vacunas como de cualquier otra prescripción facultativa no se sustancia términos de una carta a elegir regir, no hay derecho a elección del tipo de vacuna, es algo que ya está discutido en el ámbito sanitario correspondiente y hay un plan sanitario de vacunación establecido”. "Esto es lo que hay, no hay un derecho a elegir en absoluto. El plan de vacunación es conocido"