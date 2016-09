Princeton recomienda sustituir el masculino por el neutro al dirigirse a grupos mixtos o a alguien desconocido

4 meneos 28 clics

La Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas de EEUU, ha elaborado una guía de recomendaciones para usar un lenguaje inclusivo y que de esta manera no se discrimine ni a mujeres ni a géneros no binariosEn España, muchos centros superiores ya habían difundido guías similares para ayudar a su alumnado, profesorado y equipo administrativo a no emplear un lenguaje sexista.