Princesismo y principismo

1 meneos 1 clics

usuarios: 1 anónimos: 0 negativos: 0 compartir:

actualidad karma: 10

Leí por ahí, creo que en un artículo de Millás, sobre una chica joven que estaba muy enfadada porque su vida no era la de una princesa. Igual estoy algo viejuna, no digo que no, pero, sin querer quitarles a los críos sus momentos de ilusión y fantasía, ¿no deberíamos dar a nuestras hijas e hijos una educación un poquito más adaptada a las expectativas reales? Dice el filósofo y pedagogo Gregorio Luri que tal vez estemos criando la generación más frágil e insegura de la historia.