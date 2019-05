La princesa Marta Luisa de Noruega hace oficial su amor por un chamán

En el siglo XXI las princesas ya no se casan con príncipes ni anuncian sus relaciones mediante pomposos bandos reales. Un ejemplo de ello es Marta Luisa de Noruega que ha desvelado vía Instagram su relación con Shaman Durek a quien dedica una declaración en esta red social, acompañada de una fotografía de ambos. "Cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes. Y yo he tenido la suerte de haber conocido la mía... Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta... Me siento feliz y bendecida porque es mi novio".