El primo manitas de Darwin y ciencia palindrómica

Llega el calor y los termómetros se dan la vuelta. No solo los termómetros, también nosotros empezamos a darle la vuelta a los armarios y a nuestras propias vidas. A finales de verano pasa lo mismo, volvemos a darle la vuelta a las bolsas de ropa y se cierra el ciclo. Hace poco un alumno me contó un chiste: Un ventilador llega a la consulta del psicólogo y le dice que su vida da muchas vueltas. Todo gira en direcciones aleatorias, queramos o no. En octubre de 1961 incluso le dieron la vuelta a un cuadro de Henri Matisse en el MoMA (Nueva York).