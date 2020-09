Hay un pariente de los Borbones en Bhopal (India) llamado Baltasar Napoleón IV que no duda en referirse al emérito y a Felipe VI como "primos" y que no oculta su admiración por los miembros españoles de su dinastía. El trono español, sin embargo, no se halla en disputa. El Borbón indoasiático no se plantea reclamar ninguna corona europea.