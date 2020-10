Primero vinieron a por los bancos

Quedamos en que pintar pasos de cebra, semáforos, buzones o bancos con el arco iris no sirve de nada ¿No? No le cambia la vida a nadie, no consigue derechos ni lucha de facto contra las discriminaciones. Seguramente es una verdad irrefutable y demostrable. Lo sorprendente es que si no sirven de nada…¿Por qué tanta polémica? ¿Por qué tanta inquina en repintarlos, arrancarlos o quitarlos? Si se supone que no sirven de nada, tampoco hacen daño ¿No? Pero parece que hay gente a la que les molestan estos símbolos y les va la vida en quitarlos.