¿Y si primero clavasen las vacunas y luego las banderas?

¿Qué sería de nosotros sin los números? Porque las palabras no es que se las lleve el viento, sino que se las lleva cualquiera de un lado para otro y hasta donde quiere, aprovechando que no son una ciencia exacta y que, por lo tanto, es posible mentir con las mismas con las que se dice la verdad. Se podría atrapar fácilmente a los embusteros, si no fuese porque tienen cómplices que en lugar de desenmascararlos les ayudan a escapar, algo que nos enseña día y noche el mundo de la política.