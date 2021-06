The Kiss, un película de 1896, fue el primera película comercial en la que se veía un beso. Era una breve adaptación de una escena de una comedia de Broadway titulada The widow Jones, es decir, la viuda Jones. La película dura tan sólo 18 segundos, y los propios actores de la obra de Broadway, May Irwin y John Rice, la protagonizaron. El director era William Heise y se hizo para los estudios de Thomas Edison, el archiconocido inventor.