Las primeras palabras de Trump tras dejar la Casa Blanca: "Haremos algo, pero todavía no"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que hará "algo, aunque "todavía no" en sus primeras declaraciones tras abandonar la Casa Blanca en las que no ha relevado más detalles sobre sus planes futuros."Haremos algo, pero todavía no", le explicó a un reportero de Washington Examiner, mientras se sentaba a comer y antes de que uno de sus asesores cortara la interacción entre el periodista y el exmandatario