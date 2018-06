Primeras imágenes de ‘Aquaman’

James Wan presenta su aventura subacuática del Universo DC. “El mundo marino en el que tiene lugar mi película está tan separado y se aleja tanto de las películas previas de DC que es como si estuviera haciendo mi propia cinta de ciencia ficción / fantasía. Este es un mundo subacuático completamente nuevo que nadie ha visto antes en imagen real”. Así presenta James Wan, responsable de Saw, Insidious, The Conjuring y Fast & Furious 7, su particular mirada al Universo DC con la adaptación del superhéroe Aquaman, presentado en Batman v Superman.