La primera terapia dirigida llega al cáncer de vejiga

Ahora, por primera vez, una terapia dirigida viene a reforzar el tratamiento de este cáncer en sus fases más avanzadas, como muestra un estudio que publica esta semana The New England Journal of Medicine. "Estamos muy satisfechos de haber visto una tasa de respuesta del 40% en los pacientes tratados en este ensayo clínico", destaca la autora del estudio Arlene Siefker Radtke, del Centro del Cáncer MD Anderson de la Universidad de Texas. Enlace del estudio: www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1817323