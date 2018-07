La primera película de superhéroes es francesa y tiene más de 100 años

Al contrario de lo que pueda parecer echando la vista atrás, el primer superhéroe de la historia del cine no se crió en un barrio de Nueva York, ni vivió una angustiosa juventud en territorio estadounidense. El primer héroe de la ficción en la gran pantalla nació en Francia en 1914. No obstante, es cierto que el estreno de la cinta se retrasó hasta diciembre de 1916 por culpa de la Primera Guerra Mundial, por lo que habrá quien diga que el primer gran héroe del cine fue The Iron Claw, un vigilante enmascarado que tenía una garra de hierro.