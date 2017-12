Primera luz de ESPRESSO, el buscador de planetas de nueva generación

El nuevo espectrógrafo ESPRESSO -Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations- en su traducción al castellano Espectrógrafo Echelle para Exoplanetas Rocosos y Observaciones Espectroscópicas Estables, ha realizado con éxito sus primeras observaciones.Instalado en el VLT -Very Large Telescope- en el norte de Chile, ESPRESSO detectará exoplanetas con una precisión sin precedentes buscando los minúsculos cambios en la luz de sus estrellas anfitrionas.