La primera confesión de Bernardo Montoya ante la jueza sobre el crimen de Laura Luelmo no se grabó

La primera declaración ante la jueza de Bernardo Montoya, investigado por matar a la joven profesora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado mes de diciembre, en la que confesó la autoría del crimen, no se grabó correctamente por un problema técnico. Un cable de audio no estaba conectado al equipo informático en el momento de la declaración y por eso no se grabó, si bien la Fiscalía de Huelva "no ve que esta circunstancia afecte" al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de Justicia.