La primera cartera de España: "Feminista, católica, de derechas y anarquista"

"La ilusión de mi vida siempre ha sido dirigir una residencia de ancianos y ahora lo que me gustaría de verdad es ser bloguera, he trabajado muchísimo, he estudiado, leído y viajado; y he hecho también siempre lo que me ha dado la gana, sin darle importancia a nada", afirma Josefina Vicente, una octogenaria nacida al poco de estallar la Guerra Civil y que se convirtió a los 35 años en la primera mujer cartero de España.