El primer y verdadero Apple Watch ya lo regalaba Apple en 1995 ...

Los primeros años de los noventa no fueron precisamente los mejores de Apple. Steve Jobs ya no estaba en la empresa (volvió en 1997) y los nuevos productos en el mercado, como el infame Newton, catapultaron aún más a la compañía hacia la bancarrota. Esta situación añadida al gran éxito de Windows 95, provocó que Apple buscara a la desesperada que la gente comprara y actualizara sus productos, llegando incluso a regalar un Apple Watch, el cual dicho sea de paso, no se parecía en nada a los actuales...