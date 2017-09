El primer uso del papel moneda en España

No hace tantas décadas se podía ver en los billetes la siguiente inscripción El Banco de España pagará al portador la cantidad de acompañando el retrato de un personaje ilustre de la historia de España, como Don Felipe II en los viejos billetes de cien pesetas. Este texto nos da la idea de la función de los billetes de banco. No tenían un valor per se, sino que eran certificados que permitían recibir una cantidad determinada de dinero en metálico, siendo lo de metálico enteramente literal.