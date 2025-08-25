edición general
El primer trasplante de un pulmón animal en el pecho de una persona funciona durante nueve días

Una empresa china, autodenominada “la fábrica de órganos del futuro”, ha humanizado un cerdo mediante ingeniería genética para facilitar el injerto, realizado a un hombre en muerte cerebral

transplante , pulmon , animal , humano
Rorschach_ #2 Rorschach_
#1 Les importa un huevo, le ha salido en relacionadas seguro.
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Yo solo informo. Normalmente la crujo cuando compruebo que hacen caso omiso.
Rorschach_ #4 Rorschach_
#3 Como es el caso.
Pertinax #5 Pertinax
#4 Mejor esperar media hora, y así les cuesta karma.
Rorschach_ #6 Rorschach_
#5 También si la retiran, que tampoco es el caso; prefieren el 'riesgo' absurdo para su miniK.
alpoza #7 alpoza
hola, ya no puedo retirarla, pero no se de que hablais, hablando en plural, caso omiso y demas, simplemente no salio nada cuando publiqué y no lo habia visto. si algun @admin puede quitarla ?
