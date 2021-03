¿El primer parque temático del mundo dedicado a Marte estará en Riotinto?

El futuro recinto lúdico, conocido como Gossan: Misión a Marte, ocupará un área de unas 125 hectáreas de suelo no urbanizable sobre los terrenos previamente desecados del actual embalse de Gossan, que durante décadas recogió los residuos del complejo minero y actualmente está considerada la balsa de lodos tóxicos más grande de Europa. No es extraño que la corporación asiática haya puesto sus ojos en Riotinto, seguramente el lugar más parecido al Planeta Rojo que hay en la Tierra. Y no sólo por el color rojizo de aguas ácidas del río Tinto..