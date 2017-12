El primer Papa que fue solo al baño

No sé si será el peor, pero seguro que sí uno de los peores oficios de la historia… Groom of the Stool, que se podría traducir como el mozo de las heces (el limpiaculos). Su labor consistía en la limpieza de las partes íntimas del monarca después de defecar y, aunque pueda parecer extraño, era motivo de disputas entre las familias de los nobles el hecho de que uno de sus miembros ocupase tan distinguida tarea. Compartir momentos tan íntimos llegó a convertir al limpiaculos en un confidente real y, en algunos casos, secretarios personales.