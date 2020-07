El Primer Ministro Griego dice que no aceptará las estrictas condiciones de la UE sobre la ayuda de COVID-19 - FT [ing]

Grecia no aceptará las estrictas condiciones de la Unión Europea sobre el uso de la ayuda de emergencia para el coronavirus, dijo el Primer Ministro Kyriakos Mitsotakis al periódico Financial Times en una entrevista publicada el domingo. "Los griegos han madurado mucho. Y queremos hacer nuestras propias reformas", se le citó diciendo Bastaba con un examen semestral de los resultados económicos llevado a cabo por la Comisión Europea y no había necesidad de ninguna "condicionalidad estricta adicional", dijo.