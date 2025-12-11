·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9218
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
3535
clics
El tamaño de la vida
3077
clics
Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante
2929
clics
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
2955
clics
Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española
más votadas
836
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
1008
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
466
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
1337
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
414
PP y Vox ensalzan la figura de Robe Iniesta y las redes responden: "Os escupiría si resucitase"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
9
clics
El primer ministro de Bulgaria anuncia la dimisión de su Gobierno en medio de protestas masivas contra la corrupción
El Ejecutivo de coalición, liderado por los conservadores, llevaba menos de un año en el poder y se enfrentaba a una moción de censura.
|
etiquetas
:
bulgaria
,
unión europea
,
gobierno
,
corrupción
3
1
4
K
-6
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
4
K
-6
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ewok
#0
dupe
www.meneame.net/story/dimite-bloque-gobierno-bulgaria-tras-protestas-m
1
K
29
#5
ewok
*
#4
Ya, ya... pues está gobernando quien fue investido por mayoría. Si PPVOX cree que tiene mayoría, que presente la moción de censura.
* Muchos ánimos convenciendo a la mayoría.
0
K
11
#2
Macnulti_reencarnado
Seguro que el perro toma la misma decisión en breve.
0
K
8
#3
ewok
*
#2
Fijo, para poner a la quironesa o el del bote, y de ministro de Economía a Rato o Montoro.
* Y de Igualdad a la que falsificó el título de Arquitecta (que salió absuelta porque era "tan burdo" que daba igual).
0
K
11
#4
Macnulti_reencarnado
#3
para poner a quien tenga mayoría. A ver si espabilamos, que ya toca.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
* Muchos ánimos convenciendo a la mayoría.
* Y de Igualdad a la que falsificó el título de Arquitecta (que salió absuelta porque era "tan burdo" que daba igual).