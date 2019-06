Primer lanzamiento espacial chino desde el mar

El lanzamiento no tendría nada de especial si no fuera porque el cohete no despegó desde uno de los cuatro centros espaciales chinos, sino desde una barcaza localizada en el mar Amarillo.La misión abre muchas posibilidades en el floreciente e imparable mercado de microlanzadores y lanzadores pequeños chinos. Los lanzamientos en alta mar permiten alcanzar un rango de azimuts —trayectorias de lanzamiento— mucho más amplio sin preocuparse tanto por sobrevolar zonas pobladas (aunque tampoco es que al gobierno chino le quite el sueño el asunto).