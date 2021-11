Un análisis de tres investigadores internacionales asegura que la promesa rubricada este martes en la cumbre del clima nace viciada: no es suficiente para evitar los 0,2 grados de calentamiento global que se propone evitar. El pacto no es vinculante, no cuenta con los tres principales emisores y no aborda una reconversión del sector primario o la reducción del consumo de carne en países desarrollados.