Preveyendo, cocreta, murciégalo y otros palabros

La Fundeu advierte de bulos lingüísticos, empezando por el que dice que las palabras que no están en el Diccionario no existen o no pueden emplearse. Sí pueden usarse. Pero, claro, no es lo mismo emplear “desafortunadamente”, que no está en el Diccionario, que ‘obeja’, que obviamente tampoco está . (...)A ver, una cosa es una errata y otra un error. A cualquiera se le puede colar una errata, o más de una. Pero si escuchas o lees en un mismo asunto más de una vez “preveyendo”, seguro que no es una errata. Son incorrecciones lingüísticas.