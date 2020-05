Un prestigioso médico israelí aseguró que las redes sociales generaron “una reacción histérica” contra el coronavirus

Yoram Lass, ex director general del ministerio de Salud del país y miembro del parlamento, dijo que la cifra de muertes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la pandemia no es solo la del Covid-19, sino la de todas las muertes que se produzcan en el período que duren las medidas de confinamiento. Y dijo que, considerando el exceso de mortalidad, estas son de “proporciones bíblicas”. Además dijo que el confinamiento no cambiará la cantidad final de decesos que tendrán lugar, sino la tasa.